България завоюва три медала на силен турнир по таекуондо

Българските таекуондисти спечелиха три медала на завършилия късно снощи силен турнир Polish Open G1. Надпреварата бе на изключително високо ниво, тъй като това бе генерална репетиция преди световното първенство през месец октомври в Китай.

Християн Георгиев стана шампион в категория до 54 килограма при мъжете в категория. Националът постигна поредица от победи, а в битките за медал той се наложи още над представители от Словения, Саудитска Арабия и Израел.

Александър Джорджев в категория до 68 кг завоюва бронзовото отличие. Джорджев започна отлично с няколко победи, след което се наложи над таекуондист от домакините и израелец. В мача си за медал българинът се изправи срещу другия ни представител в категорията - Стефан Стаменов. Срещата бе равностойна и в трите рунда, но Джорджев в крайна сметка успя да спечели. На полуфинала той срещна испанец. Джорджев поведе в резултата, но мачът бе прекратен поради контузия.

Александра Георгиева в категория до 49 кг грабна бронзов медал, след като последователно отстрани представителки на Литва и Андора, по пътя към полуфинала. Там след оспорван мач срещу казахстанска националка, която е два пъти шампионка на турнири от сериите Гран при, българката загуби минимално с 1:2 рунда.

Митко Джорджев в категория до 80 кг също стартира с победа над англичанин. В мача за медал той започна убедително, но срещата беше прекратена поради контузия.

Мартина Атанасова в категория до 62 кг също започна успешно срещу испанка с 2:1 рунда. В мача за медал тя се изправи срещу хърватка, като след оспорвани 2 рунда българката не успя да спечели.

Националният отбор взе участие в надпреварата под ръководството на треньорите Фарзад Золхгадри и Пламен Трънски.