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Българка спечели шампионската титла на Световните серии по футбол на маса

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В конкуренцията на 1268 елитни състезатели от цял свят, разпределени в 39 категории на 143 официални маси, бяха изиграни 8 348 мача.

Екатерина Атанасова
Снимка: Пресслужба
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България записа пореден успех на международната сцена в света на джагите.

Многократната ни шампионка Екатерина Атанасова спечели златния медал и шампионската титла на едно от най-престижните събития в календара на Международната федерация по джаги (ITSF) – Световните серии Leonhart World Series 2026.

Събитието се проведе в периода 14–18 октомври 2026 г. в град Саарбрюкен, Германия и се превърна в най-мащабното в историята на този спорт, поставяйки абсолютни рекорди по посещаемост и брой мачове. В конкуренцията на 1268 елитни състезатели от цял свят, разпределени в 39 категории на 143 официални маси, бяха изиграни 8 348 мача.

В тази изключително интензивна конкуренция българската гордост Екатерина Атанасова демонстрира световна класа. В тандем със своята партньорка от Белгия – Елън Ван Олкелен, двете състезателки показаха безапелационна игра, перфектен синхрон и непоколебим шампионски дух, с които заслужиха правото да вдигнат златната купа на масите Leonhart.

“За мен това е сбъдната мечта и най-прекрасното е да го изживееш с партньора си!” - сподели емоционално след завръщането си, Екатерина Атанасова.

Успехът в Германия идва в перфектен момент за българския футбол на маса, дни преди старта на международния турнир - Sofia Grand Masters 2026, който започва днес (30 октомври) в столицата.

#Екатерина Атанасова

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