Българската федерация по колоездене отличи най‑добрите си състезатели за 2025 година

Церемонията "Колоездач на годината“ се проведе на колодрума в Пловдив по време на първия кръг от Държавния отборен шампионат
Българска федерация по колоездене отличи най‑добрите си състезатели за 2025 година на церемонията "Колоездач на годината“, която се проведе на колодрума в Пловдив. Събитието се състоя в рамките на първия кръг от Държавния отборен шампионат.
По време на церемонията бяха наградени водещите български колоездачи за изминалия сезон в дисциплините писта, шосе, крос кънтри, даунхил, ендуро и пъмп трак.
В началото на тържеството бяха отличени състезателите, поставили нови национални рекорди на писта. С плакети бяха наградени Павел Николов, Мирослав Минчев и Георги Георгиев за национален рекорд в отборния спринт. За рекорд в отборното преследване бяха отличени Борислав Палашев, Мартин Попов, Мартин Маринов и Венцислав Венков.
Индивидуални национални рекорди поставиха Мирослав Минчев в дисциплината 1 километър от място и Павел Николов на 200 метра летящ старт.
В дисциплината писта при мъжете елит първото място в класацията зае Николай Дянков, втори се класира Георги Лумпаров, а трети е Йордан Петров.
В шосейното колоездене при мъжете елит победител стана Йордан Петров, следван от Борислав Палашев и Борислав Хаджистоянов. При жените елит първото място зае Ивана Тонкова, пред Никол Колишева и Виктория Данова.
В дисциплините на планинското колоездене отличени бяха Виктор Енев в крос кънтри олимпик, Стивиан Гатев в даунхила и Йордан Донев в ендурото. При жените силни резултати през сезона записаха състезателки като Теодора Табакова, Елена Добраница и Венета Захариева.
С церемонията „Колоездач на годината 2025“ федерацията изпрати успешен сезон, белязан от редица призови класирания и силни резултати на европейски, световни и международни състезания.