Българската щафета на 4х200 м свободен стил зае 10-о място на световния шампионат за юноши

България завърши на 10-о място в щафетата на 4х200 метра свободен стил на световното първенство по плуване за юноши в румънския град Отопени.

Българският квартет Дейвид Найденов, Алекс Найденов, Дарен Кирилов и Васил Тушев фиксира време 7:26.72 минути и по-малко от пет секунди разделиха състава от бразилската щафета, която затвори финала с осмо време.

Най-добър резултат в сериите - 7:15.53 минути, даде руската щафета, която се състезава с неутрален статут.