Български художници с изложба в Скопие

Творби на Лъчезар Бояджиев, Красимир Терзиев, Калина Димитрова и София Димова ще бъдат показани тази вечер в Националната галерия – Мала станица в Скопие.

Изложбата е част от биеналето „Колективна културна памет: Пост памет“, което събира над 20 автори от България, Австрия, Гърция, Полша, Кипър, Сърбия, Косово, Холандия, Словения, САЩ и Северна Македония.

Посетителите ще видят живопис, видео, фотография и инсталации, вдъхновени от идеята как спомените и преживяванията на хората продължават да живеят чрез изкуството.

Събитието е организирано в партньорство с Българския културно-информационен център в Скопие.