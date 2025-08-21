"Български пощи" предупреждава за забавяне в експедирането и доставката на пратки в САЩ

Във връзка с нови изисквания от страна на Администрацията на САЩ и нова методология за събиране и превеждане на мита, ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ.

Възможно е връщане на пратки от пощенския оператор в САЩ и необходимост от повторното им изпращане, предупреждават от "Български пощи". Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в САЩ.

Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ, посочват от българското дружество. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес.