Български празник и традиции показаха в Лос Анджелис

С концерт на българска класическа музика и ревю на народни носии Генералното консулство на България в Лос Анджелис отбеляза Националния празник. На събитието присъстваха около 250 гости.

Част от програмата беше представянето на впечатляваща колекция от български носии на Венцислав Искренов, който е част от екипа на Генералното консулство. Носиите бяха показани от ученици от Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“.

Концертът е част от инициативата „Март – месец на българската култура в града“. Той беше организиран от неправителствена организация, създадена от българската композиторка Пенка Кунева, носителка на награда „Грами“.

По повод Националния празник на България генералният консул Бойко Христов получи официален сертификат и поздравителен адрес от името на кмета на Лос Анджелис Карън Бас.

За пета поредна година сградата на кметството в Лос Анджелис беше осветена в цветовете на българското знаме. Генералният консул съобщи още, че на 13 март Общинският съвет на града ще връчи прокламация, с която март ще бъде обявен за месец на българското културно наследство в Лос Анджелис. По думите му, макар българската общност там да не е голяма, тя има богата култура и традиции, които показва пред местната публика.