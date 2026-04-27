Композиторът от „Аватар“: AI може да спре младите музиканти

Изкуственият интелект може да отнеме важния старт на младите творци. Това предупреждава Саймън Франглен – композиторът на "Аватар: Огън и пепел".

По думите му в началото на кариерата си е писал музика за реклами и детски предавания – работа, която му е помогнала да натрупа опит и да се развие.

Според него точно тези първи възможности днес могат да бъдат заети от системи с изкуствен интелект. Така младите музиканти може да останат без шанс да учат занаята в реална среда.

Композиторът смята, че AI може да помага за технически задачи, но не може да замени истинската креативност.

Той обяснява, че компютърът създава „средна версия“ на музиката, докато човекът носи нещо лично и неповторимо.

Най-интересното му послание е, че понякога именно грешките правят изкуството специално.

Според Франглен човешките идеи, емоции и нестандартни решения са това, което прави музиката жива.

Темата става все по-важна по света, защото музиканти, художници и сценаристи все по-често питат: ще помага ли AI на творците или ще ги замества?