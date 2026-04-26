Искаш ли да видиш полярна мечка? Селище в Аляска връща туристите

Малко селище в Аляска иска да върне туристите, които преди години идвали там, за да видят едни от най-впечатляващите животни на планетата – полярните мечки.

Става дума за Кактовик – малко арктическо населено място, което станало известно с така наречения „туризъм на последния шанс“. Това са пътувания до места или животни, за които хората се страхуват, че може да изчезнат заради климатичните промени.

Преди пандемията над 1000 туристи годишно посещавали селото, за да наблюдават полярни мечки отблизо. След това туровете с лодки били спрени заради мерки за безопасност и опасения, че районът е претоварен с външни посетители.

Сега местните жители искат туризмът да се върне, но по нов начин – с повече уважение към природата, към местната култура и към самите мечки. Идеята е посетителите не просто да дойдат за снимка, а да научат повече за живота в Арктика и за проблемите, които носи затоплянето на климата.

Историята показва как едно малко място може да търси бъдеще, докато пази това, което го прави специално.