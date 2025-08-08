Български талант продължава в Удинезе

Николай Попов отвори нова страница в своята кариера. Българинът ще продължи своята кариера в Удинезе. Той бе представен като ново попълнение от Удинезе, официално от клуба. Футболистът ще играе за италианците през следващите три години, като ще играе за Примаверата на отбора.

Още през месец юни беше ясно, че роденият през 2009-а година софиянец ще премине в Удинезе, но сега клубът от регион Фриули Венеция-Джулия го представи.

На страницата на "черно-белите" пише, че Попов е "талантлив и непредвидим с ходовете си на терена плеймейкър". За последно е играл за Лудогорец – във всички юношески формации, а също така и за втория отбор.

Николай Попов е национал на България в своята възраст. Започва футболния си път в столичния Септември, преди да премине в Лудогорец. Син е на бившия футболист на столичния тим, който носи същото име. През лятото беше определен за най-добър играч в страната в тази възрастова група до 16 години за сезон 2024/2025.

Само преди седмица Лудогорец продаде на Удинезе футболист от мъжкия си отбор, а това е полският плеймейкър Якуб Пьотровски, който прекара в Разград близо три календарни години.