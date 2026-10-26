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Български треньори подкрепиха братя Николови в Италия

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Български волейбол
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Те изгледаха победата на Лубе Чивитанова срещу Пазда в италианския елит.

Български треньори подкрепиха братя Николови в Италия
Снимка: Българска федерация по волейбол
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Български треньори, които участват в международен семинар по програма „Еразъм+“ в Чезена (Италия), продължават обучението си с практически занимания и посещения на волейболни срещи от италианския шампионат.

В неделя специалистите подкрепиха Александър Николов и Симеон Николов при първото домакинство за сезона на Лубе Чивитанова, информираха от Българската федерация по волейбол.

Италианският тим се наложи над Падуа с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) и записа втори пореден успех.

Александър Николов завърши срещата като най-резултатен с 13 точки, а Симеон Николов добави 7 точки.

Програмата на българските треньори включва и практически занимания с клубни отбори. Преди посещението на мача в Чивитанова те проведоха занимания в зала в Чезенатико с тима на Форли, а също така присъстваха на теоретична лекция по време на тренировка на елитния Консолини Волей.

Лекциите в рамките на семинара са по разработки на селекционера на женския национален отбор на България Марчело Абонданца и включват теми, свързани с организацията на играта в защита и взаимодействието между блокадата и защитата, както на елитно ниво, така и при подрастващите.

Семинарът дава възможност на българските специалисти да се запознаят с различни подходи в тренировъчния процес и да обменят опит с представители на италианския волейбол.

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#Италианска волейболна Суперлига 2026/2027 #Кучине Луче Чивитанова # Александър Николов #симеон николов

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