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Български ученици спечелиха 37 медала на финалите на международно състезание по математика в Япония

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български ученици спечелиха медала финалите международно състезание математика япония
Снимка: БТА
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Отбор от 37 български деца участва във финалите на международното състезание по математика World Mathematics Invitational в Чиба, Япония, в периода 10-14 юли и спечели общо 37 медала, съобщи посолството на България в Япония на страницата си във Фейсбук.

Българските ученици се завърнаха с 10 златни, 13 сребърни и 11 бронзови медала. Те получиха и още три бронзови отличия в Mini Math Creative Competition - състезание, в което учениците представят математиката чрез творчески подходи като изкуство, музика и спорт.

На българския отбор бяха присъдени и три отличия Merit, посочи дипломатическата мисия. Специалните награди The STAR of WORLD бяха връчени на учениците с най-висок брой точки от всяка държава.

Сред отличените български деца има ученици от Казанлък, Стара Загора, Русе, Варна и София.

След състезанието Калоян Гешев - деветокласникът, който постави световен рекорд по ментална аритметика, беше поканен да изнесе демонстрация съвместно с японски деца в математическа школа за скоростна калкулация в Токио. Демонстрацията беше на 16 юли.

По информация на pосолството на България в Япония срещата е дала възможност за общуване и културен обмен между българските и японските ученици. Японските деца са научили повече за България и са получили съвети по математика от българския ученик.

#медали по математика #Състезание по математика #Япония #математика

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