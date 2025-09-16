Български ученици спечелиха рекорден брой медали на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика





Българските ученици по астрономия и астрофизика постигнаха най-доброто си представяне досега на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA), завоювайки 3 златни, 1 сребърен медал и 1 почетна грамота. Олимпиадата се проведе в Индия от 11 до 21 август, като участие взеха над 280 ученици от 63 държави.

Златните медали спечелиха:

Светослав Арабов (9 клас, МГ Варна)

Елена Йорданова (11 клас, МГ Русе)

Петър Попов (11 клас, ПМГ Гоце Делчев)

Сребърен медал получи Лора Лукманова (12 клас, СМГ), а почетната грамота бе за Атанас Митрев (11 клас, ЕГ Кърджали).

Отборът бе ръководен от Никола Каравасилев и Стефан Иванов от Съюза на астрономите в България.

В предаването "Следобед за любопитните" треньорът Никола Каравасилев сподели, че успехът е резултат от много години усилена подготовка и работа с астрономи, като отбеляза възходящия тренд в представянето на българските ученици.

Лора Лукманова добави, че подготовката е била интензивна и включвала работа с радиотелескопи, звездни карти и практическа работа с данни, а участието на олимпиадата е възможност да се приложат теоретичните знания и да се представи България на международно ниво.

Това е 15-ото участие на България на IOAA, а много от минали участници вече се реализират успешно като учени и специалисти в научни и технологични области.





