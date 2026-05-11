Български ученици спечелиха шест медала от Балканската олимпиада по математика

С два златни и четири бронзови медала се завърна българският отбор от Балканската олимпиада по математика в Солун.

Андрей Стефанов (ПЧМГ) и Георги Николов (СМГ) са златни медалисти, а с бронзови медали са Александър Пендов (МГ-Пловдив), Кирил Зулямски (СМГ), Александър Бангачев (ПЧМГ) и Добромир Добрев (СМГ).

В състезанието участваха 148 ученици от 24 държави.

С общо 134 точки България зае трето място сред официално участващите страни.

Пред нашия отбор се класираха Турция и Босна и Херцеговина.

Ръководители на отбора са Кристиян Василев (ИМИ-БАН) и Борислав Кирилов (ENS-PSL), а като наблюдател участва Станислав Харизанов (ИИКТ/ИМИ – БАН).

Успехът е още едно доказателство за силното представяне на българските ученици в международните математически състезания.