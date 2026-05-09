София отбеляза Деня на Европа с велосипеди и музика

Празникът беше свързан и с финала на Джиро д'Италия в столицата

Точно на обяд в 30 града в България прозвуча „Одата на радостта“ по повод Деня на Европа.

В София празникът беше отбелязан и с велопоход, вдъхновен от колоездачното състезание Джиро д'Италия, което ще финишира в столицата.

В инициативата се включиха кметът на София, посланици на държави от Европейския съюз, граждани и любители на колоезденето.

Стотици хора се събраха пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ с велосипеди, за да отбележат 9 май.

Колоездачите преминаха по улиците на София до парка на НДК, където беше изградено „Европейско селище“.

Там посетителите можеха да се срещнат с представители на европейски държави и институции, както и да опитат традиционни храни от различни страни в Европа.