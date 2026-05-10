Коя е „Жената с пауна“? Изложба в Ямбол разкрива тайната

За първи път става ясно кой стои зад известната картина на Георги Попов-Джон
Нова изложба в Ямбол разкрива коя е жената от една от най-известните картини на художника Георги Попов-Джон – „Жената с пауна“.
Оказва се, че това е Люба Бояджиева – диригент и музикален деец, родена в Ямбол през 1908 година.
Информацията е открита чрез архивни документи и семейни записи и се съобщава публично за първи път.
Изложбата показва портрети на близки и приятели на художника, както и негови автопортрети.
Посетителите могат да научат повече не само за картините, но и за хората, които стоят зад образите в тях.
Според организаторите Георги Попов-Джон е един от най-добрите български портретисти, защото успява да улови характера и емоциите на хората, които рисува.
Изложбата може да бъде разгледана в Художествената галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол до 27 май.