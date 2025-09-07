Български успехи в Самарканд







Бившата световна шампионка Антоанета Стефанова завърши реми в партия от третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан.

С белите фигури тя раздели точките с канадката Маили-Джейд Уелет след 42 хода и вече има 2 точки, които ѝ отреждат 20-то място във временното класиране.

Другата ни представителка при жените – Нургюл Салимова, записа победа.

Също с белите фигури тя надви рускинята Лея Гарифулина след маратон от 81 хода. С актив от 2 точки Салимова се изкачи на 6-о място в подреждането.

При мъжете Иван Чепаринов също се поздрави с успех.

Той победи местния фаворит Джавокир Синдаров с черните фигури за 64 хода и остава непобеден. Чепаринов е с 2 точки и заема 13-а позиция след третия кръг.

Турнирът в Самарканд включва 11 кръга и впечатляващ награден фонд от над 850 000 долара.





