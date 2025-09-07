БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Български успехи в Самарканд

Чете се за: 01:10 мин.
Деца
българските шахматисти останаха далеч доброто представяне световното първенство блиц
Слушай новината



Бившата световна шампионка Антоанета Стефанова завърши реми в партия от третия кръг на Големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан.
С белите фигури тя раздели точките с канадката Маили-Джейд Уелет след 42 хода и вече има 2 точки, които ѝ отреждат 20-то място във временното класиране.

Другата ни представителка при жените – Нургюл Салимова, записа победа.
Също с белите фигури тя надви рускинята Лея Гарифулина след маратон от 81 хода. С актив от 2 точки Салимова се изкачи на 6-о място в подреждането.

При мъжете Иван Чепаринов също се поздрави с успех.
Той победи местния фаворит Джавокир Синдаров с черните фигури за 64 хода и остава непобеден. Чепаринов е с 2 точки и заема 13-а позиция след третия кръг.

Турнирът в Самарканд включва 11 кръга и впечатляващ награден фонд от над 850 000 долара.



България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението
Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на...

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Иван Иванов спечели юношеския финал на Ю ЕС оупън
Иван Иванов спечели юношеския финал на Ю ЕС оупън
Яник Синер отново е на финал на US Open! Яник Синер отново е на финал на US Open!
Чете се за: 00:35 мин.
Български финал на US Open за юноши Български финал на US Open за юноши
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 04.09.2025г. Спортни новини 04.09.2025г.
Преди мача България - Испания Преди мача България - Испания
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 03.09.2025г. Спортни новини 03.09.2025г.

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест в Плевен заради безводието Пореден протест в Плевен заради безводието
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш Нови правила за пешеходците: 100 лв. глоба, ако гледаш в телефона си, докато пресичаш
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Защо японският премиер подаде оставка?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Над 30 изпълнители участваха в благотворителен концерт в помощ на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пожар избухна край зала "Фестивална" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
