Български волейболист стана №1 в атака в колежанското първенство на САЩ

Кристиан Титрийски получи престижно индивидуално отличие в колежанския шампионат на САЩ, след като беше избран за най-добър офанзивен играч на седмицата в конференцията Big West.

20-годишният диагонал на отбора на Хавай впечатли с много силни изяви в последните мачове, където беше сред основните фактори за успехите на тима си. С постоянството и резултатността си той се утвърждава като един от водещите реализатори в първенството.

Титрийски вече натрупва сериозен опит зад океана и показва стабилно развитие, като подобни отличия затвърждават позициите му сред най-добрите млади играчи.

Силните му игри са добър знак и за българския национален отбор, където също се очаква да има важна роля.