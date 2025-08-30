Български вратар смени Рома с Каляри

Италианският Каляри привлече 17-годишният български вратар Атанас Кехайов. Талантът, роден през 2007 година, пристига от Рома и ще бъде трета опция в първия отбор, но успоредно с това ще пази за формацията до 20 години на тима водена от Франческо Пизано, съобщават медиите в Италия.

Кехайов започва своята кариера в школата на Левски София, а през 2023 година преминава в Рома, където се включи в младежките формации.

С добри физически данни, бързи рефлекси и стабилна игра под напрежение, младият вратар вече е привлякъл вниманието на скаутите в Италия. Сега Каляри ще му даде възможност да продължи развитието си в Сардиния, коментират на Апенините.