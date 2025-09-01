Българските боксьори заминават за световното първенство с високи очаквания

С очаквания за медали ще заминат българските боксьори за световното първенство в Ливърпул, което ще се проведе между 4-14 септември. Това стана ясно от пресконференцията на Българска федерация по бокс преди първенството.

На брифинга в Пресклуб България присъстваха президентът на федерацията Красимир Инински, старши треньорът на мъжете Жоел Арате, както и състезатели. Над 550 боксьори от повече от 65 страни ще участват в шампионата на планетата в града на Бийтълс. България ще бъде представена от общо 11 боксьори - 8 мъже и 3 жени.

"Искам само да изкажа благодарността си към националните отбори мъже и жени за всеотдайността и тежките тренировки, които проведоха, тъй като подготовката мина в разгара на лятото. Искам да им пожелая успех, да няма контузии и да оставят сърцата си на ринга за едно достойно представяне на България на световната сцена", каза Инински.

Селекционерът Арате обяви състава при мъжете.

"Подготовката мина добре. Ясен Радев е с лека контузия. В отбора са Ергюнал Себахтин (50 кг), Хавиер Ибанес (55 кг), Радослав Росенов (60 кг), Викторио Илиев (65 кг), Рами Киуан (75 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Семьон Болдирев (85 кг) - и тежка категория Йордан Морехон. Това е отборът за световното първенство, чакаме максимумът там", категоричен бе наставникът.

В отсъствието на треньора на жените Борислав Георгиев, Севда Асенова заяви, че се е прицелила във финал.

"Ще опитам да дам максимума от себе си да играя финал. Знам си конкуренцията. Сигурна съм, че и останалите две момичета ще дадат всичко от себе си", сподели тя, визирайки останалите две боксьорки в Ливърпул - Венелина Поптолева и Алейна Мехмед, която ще дебютира на световно първенство.

"Направихме много спаринги, сверихме часовниците си. Важното е да имаме късмет и да даваме всичко от себе си на ринга. Да не се върнем с празни ръце", пък си пожела Радослав Росенов.

