БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българските боксьори заминават за световното първенство с високи очаквания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Турнирът започва на 4 септември.

бокс
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

С очаквания за медали ще заминат българските боксьори за световното първенство в Ливърпул, което ще се проведе между 4-14 септември. Това стана ясно от пресконференцията на Българска федерация по бокс преди първенството.

На брифинга в Пресклуб България присъстваха президентът на федерацията Красимир Инински, старши треньорът на мъжете Жоел Арате, както и състезатели. Над 550 боксьори от повече от 65 страни ще участват в шампионата на планетата в града на Бийтълс. България ще бъде представена от общо 11 боксьори - 8 мъже и 3 жени.

"Искам само да изкажа благодарността си към националните отбори мъже и жени за всеотдайността и тежките тренировки, които проведоха, тъй като подготовката мина в разгара на лятото. Искам да им пожелая успех, да няма контузии и да оставят сърцата си на ринга за едно достойно представяне на България на световната сцена", каза Инински.

Селекционерът Арате обяви състава при мъжете.

"Подготовката мина добре. Ясен Радев е с лека контузия. В отбора са Ергюнал Себахтин (50 кг), Хавиер Ибанес (55 кг), Радослав Росенов (60 кг), Викторио Илиев (65 кг), Рами Киуан (75 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Семьон Болдирев (85 кг) - и тежка категория Йордан Морехон. Това е отборът за световното първенство, чакаме максимумът там", категоричен бе наставникът.

В отсъствието на треньора на жените Борислав Георгиев, Севда Асенова заяви, че се е прицелила във финал.

"Ще опитам да дам максимума от себе си да играя финал. Знам си конкуренцията. Сигурна съм, че и останалите две момичета ще дадат всичко от себе си", сподели тя, визирайки останалите две боксьорки в Ливърпул - Венелина Поптолева и Алейна Мехмед, която ще дебютира на световно първенство.

"Направихме много спаринги, сверихме часовниците си. Важното е да имаме късмет и да даваме всичко от себе си на ринга. Да не се върнем с празни ръце", пък си пожела Радослав Росенов.

Снимки: Startphoto

#Световно първенство по бокс за мъже Ливърпул 2025 #световно първенство по бокс за жени 2025 #Български национален отбор по бокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Други спортове

Спортни новини 01.09.2025 г. 20:50 ч.
Спортни новини 01.09.2025 г. 20:50 ч.
Сърбин поведе в генералното класиране на Обиколката на България Сърбин поведе в генералното класиране на Обиколката на България
Чете се за: 00:55 мин.
Мартин Чой с рекордна титла по мотоциклетизъм Мартин Чой с рекордна титла по мотоциклетизъм
Чете се за: 01:32 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
6819
Чете се за: 02:40 мин.
Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха
Чете се за: 02:30 мин.
Състезателки от над 35 държави ще участват на световния шампионат по естетическа групова гимнастика в Самоков Състезателки от над 35 държави ще участват на световния шампионат по естетическа групова гимнастика в Самоков
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ