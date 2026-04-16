Българските джудисти с труден старт на eвропейското първенство в Тбилиси

Българските състезатели записаха поражения в първия ден на eвропейското първенство по джудо в Тбилиси, Грузия.

При жените Габриела Димитрова отстъпи на старта в категория до 52 килограма срещу представителката на Косово Фатиона Касапи с "юко“.

В мъжката надпревара Боян Йотов загуби с „ипон“ от 18-годишния Абдулдах Парчиев в категория до 66 кг. Руснакът е сред обещаващите имена, след като вече има световно отличие при юношите и медал от турнир от Големия шлем.

Участието на българския отбор продължава в следващия ден, когато на татамито ще излязат Снежана Граматикова (57 кг), Йоана Манова (63 кг), както и Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг).

България участва в шампионата с общо 13 състезатели, като надеждите са за по-добро представяне в следващите дни от надпреварата.