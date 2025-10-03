Българските национали се класираха на три четвъртфинала на турнир по бадминтон в София

За три четвъртфинала на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който се провежда в столичната зала "Европа", се класираха българските национали.



Водачът в схемата при мъжете Димитър Янакиев спечели срещу Матю Уоринг (Шотландия) с 18:21, 21:17, 21:18 и утре ще спори за място на полуфиналите срещу Доминик Коприва (Чехия).

Илиян Стойнов загуби във втория кръг от номер 4 Алваро Леал (Испания) с 9:21, 12:21, а квалификантът Цветомир Стоянов претърпя поражение в оспорван мач от номер 7 Емре Лале (Турция) с 22:20, 16:21, 6:21.

На двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров, които вчера стартираха с успех, тази вечер елиминираха номер 3 в схемата Яник Фелтес и Жером Пуке (Люксембург) с 21:18, 21:18 и също са четвъртфиналисти. Следващите им съперници ще бъдат Евън Кени и Джош Тейлър (Шотландия).

Водачките в схемата на двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова ще започнат директно от четвъртфиналите утре.