Българските състезатели спечелиха още четири медала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

България завършва участието си на Световната купа в Ташкент с пет отличия - три златни, едно сребърно и едно бронзово. 

Четири медала спечелиха българските състезатели във втория ден от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. До отличията стигнаха Даниел Трифонов на прескок и на висилка, Димитър Димитров на прескок и Йордан Александров на успоредка.

На финала на прескок състезателят на Левски Спартак Даниел Трифонов записа най-висок резултат от всички финалисти - 13.950 точки, след 14.100 за първия прескок и 13.800 за втория. Така възпитаникът на Илия Янев стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Негов подгласник с 13.825 стана Димитър Димитров. Гимнастикът на клуб ЦСКА получи 13.750 за първото си изпълнение и 13.900 за второто, които му бяха достатъчни за среброто.

На успоредка Йордан Александров беше безапелационен и с 13.700 точки спечели титлата на коронния си уред.

На финала на висилка Даниел Трифонов взе втори медал в сметката си след златото на прескок - този път бронзов. Българинът получи за изпълнението си 13.450 точки.

При жените Никол Соколова, която за първи път влиза на финали на Световна купа, се нареди на пето място на земя с 11.950 точки и завърши на осмата позиция на греда с 10.950 точки.

Така България завършва участието си на Световната купа в Ташкент с пет отличия - три златни, едно сребърно и едно бронзово. Златните медали бяха спечелени от Раян Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок, среброто е за Димитър Димитров на прескок, а трети е Даниел Трифонов на висилка.

#Световна купа по спортна гимнастика в Ташкент 2026 #Даниел Трифонов #Йордан Александров #Димитър Димитров

