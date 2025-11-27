Българският национале отбор по футбол за юноши до 16 г. загуби втората си контрола в Унгария

След равенството 2:2 във вторник, България U16 загуби втората си контрола срещу селекцията на Унгария. Момчетата на селекционера Светослав Петров отстъпиха с 5:2 след силно първо полувреме и повеждане в резултата.

„Лъвчетата“ откриха чрез Мартин Петков, но допуснаха спад в играта си обрат на полувремето, като инкасираха 4 попадения.

В последствие Александър Сираков върна един гол, но в края на двубоя се стигна и до нов такъв за домакините.