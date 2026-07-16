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Българският национален отбор до 20 години ще играе с Исландия за място на полуфиналите на Евробаскет

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
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Спорт
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Срещата е утре (петък) от 16:30 часа българско време. Ако спечелят срещу исландците, българите ще срещнат победителя от четвъртфинала Швеция - Люксембург

българският национален отбор години играе исландия полуфиналите евробаскет
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Българският национален отбор за младежи до 20-годишна възраст научи своя съперник за четвъртфиналите на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров ще срещне Исландия на старта на елиминациите на шампионата в словашката столица. Това стана факт след края на всички изиграни мачове в груповата фаза. Срещата ще се изиграе утре (петък) от 16:30 часа българско време.

Българите финишираха на върха в група D с пълен актив от четири победи, като си осигуриха място в следващата фаза кръг преди края на първия етап.

От своя страна исландците приключиха на второ място с четири успеха и едно поражение в група C. Исландският отбор бе едноличен лидер до последния кръг, когато загуби от Босна и Херцеговина със 77:80, влизайки в тройна въртележка с въпросния тим и Португалия, които завършиха със същия баланс.

Ако спечелят срещу исландците, младите „лъвове“ ще срещнат победителя от четвъртфинала, противопоставящ Швеция и Люксембург. За четвъртфиналите се класираха още Украйна, Ирландия, Унгария и Португалия.

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