Българският национален отбор до 20 години ще играе с Исландия за място на полуфиналите на Евробаскет

Българският национален отбор за младежи до 20-годишна възраст научи своя съперник за четвъртфиналите на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров ще срещне Исландия на старта на елиминациите на шампионата в словашката столица. Това стана факт след края на всички изиграни мачове в груповата фаза. Срещата ще се изиграе утре (петък) от 16:30 часа българско време.

Българите финишираха на върха в група D с пълен актив от четири победи, като си осигуриха място в следващата фаза кръг преди края на първия етап.

От своя страна исландците приключиха на второ място с четири успеха и едно поражение в група C. Исландският отбор бе едноличен лидер до последния кръг, когато загуби от Босна и Херцеговина със 77:80, влизайки в тройна въртележка с въпросния тим и Португалия, които завършиха със същия баланс.

Ако спечелят срещу исландците, младите „лъвове“ ще срещнат победителя от четвъртфинала, противопоставящ Швеция и Люксембург. За четвъртфиналите се класираха още Украйна, Ирландия, Унгария и Португалия.