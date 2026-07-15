Перфектни! Баскетболните национали до 20 г. загряха за Топ 8 на европейското

Българският национален отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст сложи перфектен край на първата фаза от европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Съставът на Тодор Тодоров нямаше спиране срещу Албания след 105:73 в мач от последния пети кръг в група D, който се изигра в зала EUBA. Българите загатнаха за пълна доминация още на старта и до финалната сирена не оставиха съмнения в своето превъзходство, оставайки перфектни на шампионата в словашката столица, където още преди ден си осигуриха продължаване на четвъртфиналите.

Това се оказа достатъчно за младите "лъвове" да финишират на върха с пълен актив от четири победи. Българският тим вече чака своя съперник, като това ще бъде вторият от група C, а сред възможните съперници са Босна и Херцеговина, Португалия и Исландия.

За интрига можеше да се говори само в началните минути, в които символичните гости се радваха на крехко надмощие в цифрово изражение. Постепенно Михаил Калинов, подпомогнат основно от Александър Жилев и Калоян Балканджиев, дадоха тон на символичните домакини да обърнат изцяло хода на събитията и да изригнат с 41 точки, както и да се отскубнат с 19 в края на дебютната част.

Щафетата във втория период поеха Теодор Трифонов, Кристиян Василев и Даниел Хинков, които вгорчиха допълнително живота на албанската защита и позволиха на младите „лъвове“ да трупат безпроблемно преднина. Албанците нямаха никакво противодействие, а Балкандижев напомни за себе си и българският тим фиксира внушителното 72:34 в своя полза на голямата почивка.

През второто полувреме родният отбор не се отказа от мисълта да господства и до края просто узакони тезата, че разликата в класите е огромна.

Калоян Балканджиев поведе българите към успеха с 19 точки, като за 18 минути игрово време бе безгрешен при своята стрелба - 5/5 от игра и 9/9 от линията за изпълнение на наказателни удари. Михаил Калинов наниза 18 (всичките вкарани само през първата част, включително и 4 успешни стрелби зад дъгата. Даниел Хинков финишира с 12 и 5 борби, Александър Жилев отбеляза 11 точки.

Скенди Синани бе над всички албанците с 20 точки. Даниел Билику отбеляза 11, Ерги Делиалиси (6 борби) и Еригет Бело (5 асистенции) реализираха по 10.