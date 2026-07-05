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Българският национален отбор по баскетбол на колички завърши осми на еврошампионата в Загреб

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Спорт
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България загуби от Латвия в последния си мач.

българия допусна втора загуба европейското първенство баскетбол колички
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по баскетбол на колички финишира на осмо място на европейското първенство в дивизия "В" в хърватската столица Загреб, след като загуби от Латвия с 58:62 в последната си среща от турнира.

Ясин Ташдемир реализира 21 точки, 6 борби и 10 асистенции, Рамазан Йоксюз добави 19 точки, 6 борби и 7 асистенции за българския състав.

Националите водеха с 52:51 три минути и половина преди края на двубоя, но състезателите на Латвия натрупаха преднина от 7 точки и впоследствие стигнаха до финалното 62:58.

Със заетата осма позиция националният отбор на България запази мястото си в дивизия "В" и за догодина.

#Европейско първенство по баскетбол на колички #Български национален отбор по баскетбол на колички

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