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Българският шампион по плажен футбол BSC BETVAM София започна със загуба участието си на световното клубно първенство

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Спорт
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Нашите представители загубиха на старта, но показаха, че имат потенциал и шансове да се борят за призовите места в шампионата

Българският шампион по плажен футбол BSC BETVAM София започна със загуба участието си на световното клубно първенство
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Българският шампион BSC BETVAM София започна участието си на клубното световно първенство по плажен футбол с изключително зрелищен двубой срещу домакините от Серенити, Алания.

Пред препълнените трибуни в турския град българският тим изигра силен и равностоен мач срещу един от сериозните претенденти в турнира. Въпреки класата на съперника, в чиито редици личат имена със световни титли, момчетата на BSC BETVAM София демонстрираха характер, борбеност и футболни качества, като отстъпиха минимално с 4:5.

Двубоят предложи много емоции, голове и напрежение до последните минути, а представянето на българския шампион показа, че отборът има потенциал да се противопостави на най-силните клубове в света.

Голмайстори за нашия тим станаха играещият старши треньор и капитан Филип Филипов с 2 попадения, Божидар Благоев и Тамер Атрач добавиха по 1.

Днес отборът ни излиза за втория си двубой от груповата фаза в 13:00 ч българско време срещу шампиона на Коста Рика. Срещата е от изключително значение за амбициите на българския първенец да продължи към следващия етап на надпреварата.

Костариканският тим пристига със самочувствие след убедителна победа с 6:2 над грузинския шампион Батуми. Това превръща предстоящия сблъсък в директно изпитание за силата, характера и амбициите на българския представител.

#BSC BETVAM София

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