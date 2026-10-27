Българският шампион по плажен футбол BSC BETVAM София започна със загуба участието си на световното клубно първенство

Българският шампион BSC BETVAM София започна участието си на клубното световно първенство по плажен футбол с изключително зрелищен двубой срещу домакините от Серенити, Алания.

Пред препълнените трибуни в турския град българският тим изигра силен и равностоен мач срещу един от сериозните претенденти в турнира. Въпреки класата на съперника, в чиито редици личат имена със световни титли, момчетата на BSC BETVAM София демонстрираха характер, борбеност и футболни качества, като отстъпиха минимално с 4:5.

Двубоят предложи много емоции, голове и напрежение до последните минути, а представянето на българския шампион показа, че отборът има потенциал да се противопостави на най-силните клубове в света.

Голмайстори за нашия тим станаха играещият старши треньор и капитан Филип Филипов с 2 попадения, Божидар Благоев и Тамер Атрач добавиха по 1.

Днес отборът ни излиза за втория си двубой от груповата фаза в 13:00 ч българско време срещу шампиона на Коста Рика. Срещата е от изключително значение за амбициите на българския първенец да продължи към следващия етап на надпреварата.

Костариканският тим пристига със самочувствие след убедителна победа с 6:2 над грузинския шампион Батуми. Това превръща предстоящия сблъсък в директно изпитание за силата, характера и амбициите на българския представител.