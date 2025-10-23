БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българско изкуство блести в Рим: откриха юбилейното издание на биеналето „Артемидия"

от БНТ
Българско изкуство блести в Рим: откриха юбилейното издание на биеналето „Артемидия“
Снимка: Посолство на България в Рим
В Българското посолство в Рим беше открито десетото издание на биеналето „Артемидия – Изкуство и приятелство“ – културно събитие, което през годините се превърна във важна международна сцена за творци в столицата на Италия.

Тазгодишната тема е посветена на св. св. Кирил и Методий, 1170 години глаголица, 140 години Съединение, както и на идеята за диалог между различни култури.

На откриването присъстваха утвърдени творци от България и Италия, включително певци, актьори и художници.

За тийнейджърите и студентите биеналето представлява възможност да се запознаят с:

съвременното европейско изкуство отблизо
културни практики и тенденции извън България
възможности за бъдещи творчески проекти и образователни контакти
вдъхновение от успешни български артисти, реализирани в чужбина
Организаторите акцентираха и върху значението на българската писменост, идентичност и ролята им в европейската културна общност.

„Артемидия“ се реализира със съдействието на множество културни институции и партньори от Италия и България, което осигурява богата и разнообразна програмна среда за младите хора, които искат да навлязат по-дълбоко в света на изкуството.

