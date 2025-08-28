БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Българско кино и звездни концерти по БНТ 2 през септември

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
българско кино звездни концерти бнт септември
Програмата на културно-образователния канал БНТ 2 през септември включва богата селекция от български филмови заглавия, концерти на едни от най-големите имена на световната музика и още интригуващи предложения за зрителите на обществената телевизия.

Всяка събота от 20.00 ч. БНТ 2 посвещава на българското кино - на празничния 6 септември гледайте филма "Записки по едно предателство" със сценарист и режисьор Георги Дюлгеров.

На 13 септември, по случай 70 години от рождението на сценариста, режисьор, писател и преподавател Красимир Крумов-Грец, БНТ 2 ще излъчи отличената с множество награди драма "Под едно небе".

На 20 септември следва комедийната класика "Кит", а на 27 септември - драмата "Живи комини" с Ивайло Христов в главната роля.

Навръх Деня на независимостта на България 22 септември от 20.00 ч. по БНТ 2 е филмът "Спасението" по новелата "Охридска балада" на Серафим Северняк и с участието на Коста Цонев и Невена Коканова.

​​Звездните концерти са другият акцент по БНТ 2 през септември. Едни от най-ярките световни музикални изпълнители ще заблестят в късните часове на програмата: сър Елтън Джон - от 23.30 ч. на 1 септември; Nirvana - от 23.30 ч. на 2 септември; Мелъди Гардо - от 21.45 ч. на 7 септември; Боб Марли - от 23.30 ч. на 9 септември; Genesis - от 23.30 ч. на 15 септември; Рей Чарлз - от 21.45 ч. на 21 септември; Грегори Портър - от 23.30 ч. на 23 септември; Guns N' Roses - от 23.30 ч. на 29 септември.

От 1 септември със специална кампания БНТ 2 отбелязва 140 години от Съединението на България и 175 години от рождението на Захарий Стоянов. Информационно-образователната поредица включва вдъхновяващи негови цитати и любопитни факти от историята, свързани със събитията от 6 септември 1885 г.

Инициативата е продължение на кампанията на РТВЦ-Русе "Захарий Стоянов – летописецът на Априлското въстание", реализирана през пролетта на тази година.

Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл
Чете се за: 00:32 мин.
Чете се за: 01:50 мин.
Чете се за: 02:20 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 02:10 мин.

