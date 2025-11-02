Българското училище „АБВ“ в Амстердам подготвя коледен базар

Първото българско училище „АБВ“ в Амстердам кани всички на своя коледен базар, който ще се проведе на 14 декември от 13:00 до 18:00 ч. в сградата на училището.

Посетителите ще могат да открият уникални ръчно изработени подаръци – от сурвакници, свещи и бижута, до картички, шевици, сладкиши и книги. Ще има и щандове с естествени продукти за здраве и красота, направени от българи, живеещи в Нидерландия.

В училище „АБВ“ учениците не само учат, но и се запознават с българските празници, традиции и обичаи чрез извънкласни дейности и празнични събития като този базар.