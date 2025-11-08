БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.

Балкан мина на ходом през Левски

Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
"Зелените" обезличиха "сините" за три поред в НБЛ.

балкан мина ходом левски
Снимка: НБЛ
Балкан натрупа още един успех на сметката си в НБЛ. Баскетболистите на Васил Христов не се смилиха над Левски след 96:58 в мач от шестия кръг. В "Арена Ботевград" интрига имаше само в началото, но след това "зелените" нямаха спиране срещу "сините", които отново бяха водени от сина на Константин Папазов - Александър. За балканци победата е трета поред в шампионата, като тя бе достатъчна за петото последователно поражение на "сините".

Официален дебют за столичния отбор направи новото попълнение Седариан Рейнс.

Тимът от Ботевград може да се похвали с пет успеха, като има и едно поражение, а "сините" все още не знаят какво е победа и имат пет загуби от началото на сезона. На 16 ноември (неделя) Балкан ще бъде домакин на Черно море Тича. От своя страна Левски ще приеме Шумен ден по-късно.

Слабата резултатност бе водещият фактор на старта, като и двата тима търсеха своите основни реализатори. Соловите прояви на Демонд Робинсън и точната стрелба зад дъгата направиха така, че домакините да нарушат статуквото и да се откъснат с 10 точки след 10 минути игра.

Робинсън често напомняше за себе си и във втората част, което остави инициативата в ръцете на „зелените“. Точните стрелби на Александър Александров и Димитър Маринчешки не промениха кой знае колко ситуацията за гостите, което бе достатъчно за балканци да се изстрелят на голямата почивка при 42:29.

При подновяването на играта тимът от Ботевград се развихри и авансът му придоби още солидни размери с помощта на Димитър Димитров, Картни Алекзандър, Константин Тошков и Илиян Пищиков. Действащите бронзови медалисти действаха солидно и в защита, тъй като допуснаха само 11 точки за целия период и преди началото на последния дръпнаха с внушителните 42. Така финалната десетка бе само за протокола и остана единствено да се оформи крайният резултат.

Демонд Робинсън записа 18 точки и 6 борби за разгрома на Балкан. Илиян Пищиков наниза 16 точки, от които 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Кортни Алекзандър отбеляза 14 точки, Димитър Димитров завърши с 12 и 6 овладени под двата ринга топки. Константин Тошков има 10 точки, 6 овладени под двата коша топки и 7 асистенции.

Седариан Рейнс (7 борби) и Марио Боянов отбелязаха по 12 точки за Левски. Александър Александров приключи с 10.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан Ботевград #БК Левски

