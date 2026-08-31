Балкан отново отстъпи на Апоел Тел Авив, но показа по-добро лице в Ботевград

Балкан Ботевград допусна втора поредна загуба от Апоел Тел Авив в рамките на лятната си подготовка. Българският шампион отстъпи със 70:75 в приятелска среща, изиграна в „Арена Ботевград“.

Двубоят беше далеч по-оспорван в сравнение с първата проверка между двата отбора, която се проведе ден по-рано в София и завърши с категорична победа на израелския тим със 101:76.

Този път Балкан показа значително по-добра игра през първото полувреме и се оттегли на почивката с аванс от 46:40.

След паузата обаче Апоел постепенно обърна развоя на срещата. Израелският състав спечели третата четвърт и влезе в последната част с минимална преднина от 60:59.

В заключителните минути гостите успяха да запазят аванса си и стигнаха до крайния успех със 75:70, нанасяйки второ поражение на Балкан в подготовката.

Първата среща между двата отбора беше и дебютна проверка за ботевградчани преди началото на сезон 2026/2027.

Следващата контрола на Балкан е на 6 септември срещу ТФТ Скопие. По-късно шампионите ще продължат подготовката си с още два приятелски мача в Истанбул.