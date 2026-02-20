Балкан полетя към Топ 4 за Купата

Балкан се класира с гръм и трясък на полуфиналите в турнира за Купата на България. Селекцията на Васил Христов обезличи Спартак Плевен с 85:53 в последнич четвъртфинал, изигран в "Арена Ботевград". Балканци доминираха още от самото начало и оставиха състава на Желко Лукаич без аргументи, особено ов офанзивен план, за да се превърнат в последния полуфинал.

В следващия кръг от Финалната осмица в Ботевград "зелените" ще имат за съперник Черно море Тича, който по-рано през деня сломи Миньор 2015 в третия четвъртфинал.

Високата резултатност се оказа мираж и за дата отбора във встъпителните минути, в които доминираше играта в защита. Домакините започнаха постепенно да разсейват съмненията за интрига именно чрез представянето си в дефанзивен план и си изградиха на бърза ръка двуцифрена преднина, стигнала 17 точки в края на встъпителния период.

Балканци рядко допускаха грешен ход в защита и в следващата десетка, в която преднината им продължи да става заплашителна, като заплахите в офанзивен план идваха от всички страни. Верните решения за „синьо-белите“ липсваха и „зелените“ затвърдиха своята доминация, за да се оттеглят в съблекалнята при 39:14.

През второто полувреме спартаклии намериха сили за по-достойно представяне, особено в офанзивен план, но тимът от Ботевград нямаше намерение да спира с наказателната си акция и превърна остатъка от мача в протоколен.

Илиян Пищиков поведе Балкан към разгрома със своите 17 точки. Николай Грозев се разписа с 14.

От Спартак нито един от играчите завърши с двуцифрен актив, като Павлин Иванов приключи със скромните за него 9 точки.