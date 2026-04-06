БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Балкан потопи в сълзи Черно море с кош във финалните акорди

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Спорт
Запази

"Зелените" изстрадаха инфарктния успех срещу "моряците" и почти си подпечатаха второто място.

Снимка: balkan-basket.com
Слушай новината

Балкан почти заключи второто място в редовния сезон на НБЛ. Селекцията на Йован Попович изстрада инфарктен успех срещу Черно море Тича с 80:79 в среща от 29-ия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Мачът предложи множество лица, но във финалните акорди Джамари Блекман се превърна в герой, отбелязвайки луд кош със сирената и по този начин балканци спечелиха директния дуел за втората позиция, нанасяйки второ поредно поражение на състава, воден от Васил Евтимов. Двубоят обаче не бе от най-качествените и тези думи бяха потвърдени от извършените грешки (22 за домакините срещу 18 за гостите).

"Зелените" останаха без Димитър Димитров, тъй като натрупа 5 лични нарушения, а Илиян Пищиков бе извън групата. От своя страна за "моряците", които няма да имат домакинско предимство, ако стигнат втория кръг в плейофите на родния елит, същата съдба сполетя и Николай Стоянов. В игра пък не влезе Венцислав Петков. Така ботевградският тим взе реванш от действащите вицешампиони за драматичния полуфинал на турнира за Купата на България. Двубоят започна с минута мълчание на бившия съдия Иво Цеков, който си отиде през миналата седмица на 79-годишна възраст.

Срещу името на балканци личат 21 победи и 6 загуби, като все още са в играта и за първото място, където е Рилски спортист, а варненският отбор заема третата позиция с 19 успеха и 8 поражения. В следващия кръг Балкан почива, докато на 10 април (петък) Черно море ще домакинства на Миньор 2015.

Грешките и честите нарушения властваха в откриващите минути. Добрите взаимодействия, свързани с Николай Стоянов, окрилиха гостите за ранно водачество. Отговор на Димитър Димитров и Джамари Блекмън, както и заздравяването на защитата, вдъхновиха домакините към пълния обрат, но „моряците“ си издействаха актив от 2 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка преминаха под знака на хаотичните действия и от двете страни, запазвайки поделеното надмощие. Тенденцията за липсата на адекватни решения, особено в офанзивен план, бе нарушена от балканци, които заиграха ролята на лидери и се оттеглиха в съблекалнята при 44:35.

„Моряците“ реагираха светкавично на старта на третата част, в която Ламонт Уест и Алонзо Гафни се погрижи подемът им да се материализира в пълен обрат. Хаосът цареше в редиците на „зелените“ и Джелани Уотсън-Гейл се възползва, за да тласне действащите вицешампиони с 6-точков актив след 30 минути игра.

Щурм, подхванат от Николай Грозев и Блекман, както и ново пробуждане в дефанзивен план, предостави възможността на тима от Ботевград да върне усещането за интрига в заключителната четвърт, когато равенството светна на таблото. Действащите носители на Купата и Суперкупата на България отново взе съдбата си в свои ръце чрез Георги Боянов, Иван Карачич и Стоянов. Домакините намериха сили да реагират, стопявайки изоставането си само до точка със съдействието на Алекс Симеонов и Тадж Грийн с минута, оставащи на часовника. Последва по един пропуск от двете страни, а във финалните 6 секунди Уест трепна веднъж от линията. В ответната атака Блекман се нагърби с отговорността и наниза тройка със сирената, хвърляйки в екстаз балканци.

Именно Джамари Блекман се открои за Балкан със своите 21 точки. Тадж Грийн го последва с 16 точки 6 борби, Константин Тошков финишира с 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

Джелани Уотсън-Гейл отвърна за Черно море с 16 точки, 6 борби и 7 асистенции. Николай Стоянов се разписа с 14 точки, Георги Боянов наниза 12, Ламонт Уест (7 овладени под двата ринга топки) и Иван Карачич отбелязаха по 11. Алонзо Гафни приключи с 10 и 7 овладени под двата коша топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан Ботевград #БК Черно море Тича

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ