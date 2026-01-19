Балкан сътвори шоу срещу Левски

Балкан се пребори за втори пореден успех и за отрицателно време се върна на върха в НБЛ. Съставът на Васил Христов нямаше големи проблеми срещу Левски след 102:70 в мач от 17-ия кръг. В зала "Триадица" балканци дадоха предпоставки за разгром още през първото полувреме, а през второто окончателно сложиха край на интригата, нанасяйки четвърто последователно поражение на "сините" в шампионата.

Двубоят не мина и без нерви, тъй като Константин Папазов бе изгонен заради две технически нарушения още на голямата почивка. Старши треньорът на домакините обаче отказа да напусне залата, въпреки че бе приканван на няколко пъти и играта трябваше да бъде спряна. От редиците на столичния отбор отсъстваше и Момчил Кадиев.

"Зелените" имат 14 победи и 2 загуби, а "сините" са с 2 успеха и 13 поражения, като заемат десетата позиция. На 26 януари (понеделник) Балкан ще гостува на Черно море Тича. От своя страна Левски ще гостува на Шумен два дни по-рано.

Стартът премина под знака на бързото темпо, играта под коша и безплодните атаки. Постепенно гостите включиха на друга скорост в дефанзивен план и статуквото бе нарушено чрез Кортни Алекзандър и Демонд Робинсън, за да се отскубнат 8 точки в края на дебютната част.

Балканци продължиха да налагат волята си под коша във втория период и да трупата преднина, осигурена най-вече от Николай Грозев Илиян Пищиков. Домакините все по-трудно отвръщаха на удара, а нападението на „зелено-белите“ бе достатъчно ефективно, за да се изстрелят при 52:33.

Доминацията на тима от Ботевград бе отново подчертана и при подновяването на играта, като Джак Пейгънкоф, Робинсън и Грозев. Последва известен импулс, дело на Марио Боянов и Седариан Рейнс, което даде минимални шансове на столичния отбор да мечтае, но гостите не допуснаха повече колебания и в края на предпоследната част се откъснаха със 17 точки. Във финалната десетка действащите бронзови медалисти заложиха на атракцията и окончателно сложиха точка на спора.

Алекс Симеонов и Димитър Димитров дадоха тон за разгрома с по 13 точки. Демнонд Робинсън приключи с 12 и 5 борби, Джак Пейгънкоф има 11 и 7 асистенции. Константин Тошков и Николай Грозев отбелязаха по 10 точки.

Димитър Маринчешки регистрира 15 точки и 11 борби за Левски. Марио Боянов записа 11 и 5 асистенции.