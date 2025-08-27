БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан започна подготовка и обяви програмата за предсезонните контроли

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Ботевградчани се готвят за новия сезон.

Балкан
Снимка: Балкан Ботевград
Балкан се събра за стартиране на подготовката за предстоящия сезон в Националната баскетболна лига. На първата тренировка в понеделник, 25 август бяха Николай Грозев, Илиян Пищиков, Константин Тошков, Димитър Димитров, Алекс Симеонов и и юношите на клуба Тихомир Николов и Цветомир Миков. Присъстваше и възстановяващият се Андрей Иванов.

Вчера към тима се присъединиха и тримата американски баскетболисти - центърът Демонд Робинсън и гардовете Джамари Блекмън и Джак Пагенкопф, които взеха участие и в двете тренировки. Сутрешната бе във фитнеса на "Арена Ботевград", а вечерната - в старата зала "Георги Христов".

Подготовката се води от старши треньора Васил Христов, помощника му Иван Коцев и кондиционния специалист Емануил Кетенлиев.

Известна е вече и програмата на контролните мачове. Първият от тях е на 3 септември в София с израелския Апоел Тел Авив. След това - на 8 и 9 септември, в "Арена Ботевград" е турнирът с участието на Апоел Тел Авив, австрийския Виена и унгарския Фалко. Няколко дни по-късно предстои турнир в Самоков, в който освен Балкан и Рилски спортист ще участват два чуждестранни тима. Последната проверка на Балкан е бъде в "Арена Ботевград" с гръцкия Родос.

