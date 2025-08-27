Балкан се подсили с бивш американски баскетболист на Ямбол

Балкан Ботевград обяви привличането на американския баскетболист Кортни Александър II.

Александър II, който може да играе като тежко или леко крило, е роден на 8 май 1997 година и е висок 202 сантиметра.

През миналия сезон американецът е част от състава на финландския Кобрат, за който записва средно по 14.0 точки, 7.3 борби и 1.1 асистенция в 29 изиграни мача, а преди това играе и в германския втородивизионен Нюрнберг.

Александър II има и опит в българското първенство през сезон 2021/2022 с екипа на Ямбол, за които постига по 19.2 точки, 10.8 борби и 1 асистенция.

Той става четвъртото ново американско попълнение в тима след гардовете Джамари Блекмън и Джак Пагенкопф и центърът Демонд Робинсън. Другите нови в състава на ботевградчани са крилата Алекс Симеонов и Димитър Димитров.