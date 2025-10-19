Балони над Марамуреш: небето на Румъния се превърна в цветна фиеста

Небето над румънския град Лапуш се изпълни с цвят, светлина и усмивки. Десетки балони с горещ въздух се издигнаха над Марамуреш по време на десетото издание на фестивала „Балонена фиеста“.

Тихото време позволи на пилотите да се изкачат на над 1000 метра височина, откъдето участниците в полетите видяха невероятни 360-градусови гледки към планините и зелените долини на Северозападна Румъния.

Някои балони прелетяха ниско – само на около 30 метра над къщите, превръщайки се в истинско шоу за хората на земята.

С всяка изминала година фестивалът събира все повече фенове на приключенията, снимките от небето и магията на полета.