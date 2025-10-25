БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балони от Беларус затвориха летищата във Вилнюс и Каунас за трети път този месец

Литовските летища във Вилнюс и Каунас бяха затворени тази нощ заради метеорологични балони, навлезли от територията на Беларус. Според литовското министерство на транспорта радарите са засекли десетки обекти във въздушното пространство.

Това е трети подобен инцидент през октомври. През последните седмици Европа се сблъсква с хаос в авиацията заради дронове и неидентифицирани обекти, засечени над летищата в Копенхаген, Мюнхен и региона около Балтийско море.

Само този месец Вилнюс вече затвори пистата си два пъти – на 5 и 21 октомври – заради балони с контрабандни цигари, изпратени от Беларус.

Литовският премиер Инга Ругинене предупреди, че ако подобни случаи продължат, страната може да затвори напълно границата с Беларус.

Ситуацията е пореден пример, че дори на пръв поглед безобидни обекти могат да създадат големи проблеми във въздушния трафик.

