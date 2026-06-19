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Барак и Мишел Обама посрещнаха лично първите посетители в новия президентски център "Обама"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:42 мин.
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барак мишел обама посрещнаха лично първите посетители новия президентски център обама
Снимка: БТА

Бившият американски президент Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама изненадаха днес част от първите посетители, прекрачили прага на новия Президентски център „Обама“, като ги посрещнаха лично, предаде Асошиейтед прес.

Семейство Обама, придружени от бившия водещ на популярния в миналото американски образователен детски телевизионен сериал "Рийдинг Рейнбоу" ЛеВар Бъртън, прочетоха също така книги на ученици в първия ден от откриването на центъра, който се очаква да привлича по един милион посетители годишно.

Откриването, състояло се на днешния официален празник в САЩ, известен като „Джунтийнт“ - 19 юни, който отбелязва края на робството, бе последвано от церемония с участието на множество известни личности, на която Обама произнесе вдъхновяваща реч пред публика, включваща трима бивши президенти, съпругите им, както и политици, звезди, музиканти, спортисти и други. Хиляди други посетители гледаха на живо от близкия парк.

За уикенда са планирани още събития в обширния кампус, разположен на южната страна на Чикаго, близо до мястото, където Обама е живял и е започнал политическата си кариера. Той се намира до музея на науката и индустрията "Грифин", в крайбрежния парк и недалече от Университета на Чикаго.

Билетите за широката публика са разпродадени до края на ноември. Но онези, успели да си осигурят вход за първия ден на откриването, неочаквано се срещнаха лично с Обама и съпругата му.

Кампусът включва висока музейна сграда, която представя политическия път и личния живот на първия президент и първата дама на САЩ от афроамерикански произход, а обществените пространства включват филиал на Чикагската публична библиотека, детска площадка и спортен център, баскетболни игрища и зона за пикник с барбекю.

Дизайнът на кулата е замислен да изобразява четири ръце, които се събират в знак на солидарност. От едната страна са изписани високи 1,5 метра бетонни главни букви - откъс от речта на Обама от 2015 г., произнесена по повод 50-годишнината от Маршовете от Селма до Монтгомъри от 1965 г., започваща с думите: "Вие сте Америка".

#център Обама #Барак Обама #посетители

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