Барселона адресира контузията на Дани Олмо

Барселона публикува информация за контузията на халфа Дани Олмо, която той получи по време на международния си ангажимент с испанския национален отбор.

Поради травмата 27-годишният футболист пропусна квалификационния мач за световното първенство срещу Грузия на 11 октомври, завършил с 2:0, и няма да играе срещу България на 14 октомври.

„Дани Олмо е контузил мускула на левия крак. Съединителната тъкан е непокътната“, се казва в изявление на каталунския клуб.

Испанецът е изиграл 10 мача за Барселона във всички състезания през сезон 2025/26, като е отбелязал 1 гол и е направил 2 асистенции.