БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Барселона допусна първа грешна стъпка в гостуването на Райо Валекано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Каталунците губят първи точки за сезона.

Райо Валекано Барселона
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионът на Испания Барселона направи равенство 1:1 при гостуването на Райо Валекано в мач от третия кръг на Ла Лига.

Ламин Ямал откри резултата от дузпа в края на първото полувреме, за която именно той бе фаулиран от Пеп Шавария.

Всредата на втората част Фран Перес изравни за домакините, като засече от воле центриране от ъглов удар на Иси Паласон.

След почивката голове на Хорхе де Фрутос и Серхио Камейо бяха отменени заради засада.

Каталунците губят първи точки за сезона и имат седем, две по-малко от водачите Реал Мадрид и Атлетик Билбао, които са начело с пълен актив след първите три кръга.

Останалите резултати от деня:

Селта - Виляреал 1:1
Бетис - Атлетик Билбао 1:2
Еспаньол - Осасуна 1:0

#Райо Валекано # Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Футбол

Байерн Мюнхен подписа с Никълас Джаксън
Байерн Мюнхен подписа с Никълас Джаксън
Испания без Фабиан Руис в двубоите с България и Турция Испания без Фабиан Руис в двубоите с България и Турция
Чете се за: 01:00 мин.
Ман Юнайтед се освободи от двама ненужни в последния момент Ман Юнайтед се освободи от двама ненужни в последния момент
Чете се за: 01:05 мин.
Милан привлече защитник от Волфсбург Милан привлече защитник от Волфсбург
Чете се за: 00:37 мин.
Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове Димитър Митов: Това са най-тежките и най-хубавите мачове
Чете се за: 01:57 мин.
Ливърпул договори и английски национал Ливърпул договори и английски национал
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ