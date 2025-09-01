Барселона допусна първа грешна стъпка в гостуването на Райо Валекано

Шампионът на Испания Барселона направи равенство 1:1 при гостуването на Райо Валекано в мач от третия кръг на Ла Лига.

Ламин Ямал откри резултата от дузпа в края на първото полувреме, за която именно той бе фаулиран от Пеп Шавария.

Всредата на втората част Фран Перес изравни за домакините, като засече от воле центриране от ъглов удар на Иси Паласон.

След почивката голове на Хорхе де Фрутос и Серхио Камейо бяха отменени заради засада.

Каталунците губят първи точки за сезона и имат седем, две по-малко от водачите Реал Мадрид и Атлетик Билбао, които са начело с пълен актив след първите три кръга.

Останалите резултати от деня:

Селта - Виляреал 1:1

Бетис - Атлетик Билбао 1:2

Еспаньол - Осасуна 1:0