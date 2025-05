Барселона изравни силите срещу Монако (ВИДЕО)

Отборът на Барселона даде да се разбере, че не се отказал от мечтите за Финалната четворка в Евролигата. Съставът на Жуан Пенароя се наложи над Монако със 79:72 четвъртия мач от четвъртфиналите. Срещата в „Палау Блауграна“ предложи немалко обрати, като всичко се реши нейния край, когато каталунците наложиха волята си и отказаха баскетболистите на Василис Спанулис за втори път на свой терен в серията.

По този начин „блаугранас“ изравниха силите срещу „монегаските“ до 2:2 победи, след като сбъркаха в първите две срещи. Двата отбора ще се срещнат в пети решителен мач, който ще бъде на 6 май (вторник) в Княжеството.

.@FCBbasket ties the series!



We're going to Monaco for Game 5! #EveryGameMatters pic.twitter.com/gxdojBUD01