Първа чужденка в състава на баскетболния Рилски спортист

ИЗВЕСТИЯ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Американски гард подсили редиците на самоковския тим.

Снимка: Grace Cave/Instagram
Рилски спортист даде старт на работата по селекцията. Носителят на бронза в женската А група подсили състава си с първо ново попълнение. Рилецо се привлече Грейс Кейв, обявиха днес официално от клуба. Американката и дебютантът в Адриатическата лига постигнаха съгласие за сезона, който предстои.

За гарда следващият сезон ще бъде първи професионален в кариерата. Кейв прекарва последните четири години в Университета на Небраска в Омаха, като за този период бележи прогрес с всеки един изминал сезон. През миналия 22-годишната баскетболистка записва средно по 16.2 точки, 3.9 борби и 3.5 асистенции за 30 мача в колежанското първенство на САЩ.

175-сантиметровият плеймейкър може да се похвали с активна дейност и извън игра, като участва активно в менторска програма, при която студентките от отбора се срещат с успешни бизнес дами от Омаха.

