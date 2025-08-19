Рокада в редиците на баскетболните национали за мача с Нидерландия

Росен Барчовски определи състава на българския национален отбор по баскетбол за четвъртия и последен мач от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Българите ще имат визита на Нидерландия в среща от последния шести кръг в група F. Двубоят ще бъде изигран утре (сряда) и ще стартира от 20:30 часа българско време в зала „Топспортсентрум“, Алмере.

Съставът на „лъвовете“ претърпя рокада, съобщават от Българската федерация по баскетбол чрез своя официален сайт. От групата отпадна Лъчезар Тошков, който бе заменен от Александър Стоименов. Новото попълнение на Войводина пропусна миналия мач, тъй като получи контузия в глезена на тренировка.

Ето на кои баскетболисти заложи Барчовски за мача с нидерландците:

Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Александър Стоименов.

„Трикольорите“ се намират на последното трето място във временното класиране с една победа и две загуби. Българският тим се нуждае от победа със 7 или повече точки, за да намерят място в същинските пресявки. От своя страна „лалетата“ заемат втората позиция и са на обратния полюс.