БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рокада в редиците на баскетболните национали за мача с Нидерландия

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Известен е съставът на българите за последната среща от предварителните световни квалификации.

Български национален отбор по баскетбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Росен Барчовски определи състава на българския национален отбор по баскетбол за четвъртия и последен мач от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Българите ще имат визита на Нидерландия в среща от последния шести кръг в група F. Двубоят ще бъде изигран утре (сряда) и ще стартира от 20:30 часа българско време в зала „Топспортсентрум“, Алмере.

Съставът на „лъвовете“ претърпя рокада, съобщават от Българската федерация по баскетбол чрез своя официален сайт. От групата отпадна Лъчезар Тошков, който бе заменен от Александър Стоименов. Новото попълнение на Войводина пропусна миналия мач, тъй като получи контузия в глезена на тренировка.

Ето на кои баскетболисти заложи Барчовски за мача с нидерландците:

Илиян Пищиков, Борислав Младенов, Константин Костадинов, Емил Стоилов, Николай Михайлов, Константин Тошков, Мирослав Васов, Димитър Димитров, Иван Алипиев, Христо Бъчков, Георги Герганов и Александър Стоименов.

„Трикольорите“ се намират на последното трето място във временното класиране с една победа и две загуби. Българският тим се нуждае от победа със 7 или повече точки, за да намерят място в същинските пресявки. От своя страна „лалетата“ заемат втората позиция и са на обратния полюс.

#Предварителни квалификации за световното първенство по баскетбол за мъже през 2027 година #Росен Барочвски #Български национален отбор по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп
5
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
6
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Европейски баскетбол

Милен Дудев: Поемам вината за класирането
Милен Дудев: Поемам вината за класирането
Първа чужденка в състава на баскетболния Рилски спортист Първа чужденка в състава на баскетболния Рилски спортист
Чете се за: 01:12 мин.
Финландецът Лаури Марканен блесна с 42 точки срещу Полша на прага на Евробаскет Финландецът Лаури Марканен блесна с 42 точки срещу Полша на прага на Евробаскет
Чете се за: 01:15 мин.
Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации
Чете се за: 03:52 мин.
Бившият национал Тома Йортел се завръща във Франция, ще играе за АСВЕЛ Бившият национал Тома Йортел се завръща във Франция, ще играе за АСВЕЛ
Чете се за: 03:40 мин.
Промени в състава на националния тим на България по баскетбол Промени в състава на националния тим на България по баскетбол
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци "Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч "За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ