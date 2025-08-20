БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в...
Чете се за: 00:27 мин.

Георги Герганов ще играе за Ботев (Враца) през новия сезон в НБЛ

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Талантът в момента е част от мъжкия представителен тим на страната.

Георги Герганов
Снимка: БК Ботев 2012 Враца
Баскетболният национал Георги Герганов ще защитава цветовете на Ботев 2012 (Враца) през новия сезон в НБЛ, съобщиха от клуба в страницата си във „Фейсбук“.

„Младият талант на българския баскетбол Георги Герганов от новия сезон в Sesame НБЛ, ще защитава цветовете на Ботев 2012 Враца. Пожелаваме му много успехи с Ботев и националния отбор на България“, написаха от врачанския клуб.

В момента Герганов е част от мъжкия представителен тим на страната, който тази вечер от 20:30 часа ще гостува на Нидерландия в последния си и решителен мач от предквалификациите за предстоящото пред 2027 година световно първенство.

