Георги Герганов ще играе за Ботев (Враца) през новия сезон в НБЛ

Баскетболният национал Георги Герганов ще защитава цветовете на Ботев 2012 (Враца) през новия сезон в НБЛ, съобщиха от клуба в страницата си във „Фейсбук“.

„Младият талант на българския баскетбол Георги Герганов от новия сезон в Sesame НБЛ, ще защитава цветовете на Ботев 2012 Враца. Пожелаваме му много успехи с Ботев и националния отбор на България“, написаха от врачанския клуб.

В момента Герганов е част от мъжкия представителен тим на страната, който тази вечер от 20:30 часа ще гостува на Нидерландия в последния си и решителен мач от предквалификациите за предстоящото пред 2027 година световно първенство.