Барселона неутрализира екзекутора на Реал по пътя към Топ 4 за Купата на Краля

Барселона заслужи мястото си на полуфиналите в турнира за Купата на Краля. Съставът на Ханзи Флик отказа Албасете с 2:1 на четвъртфиналите.

На “Естадио Карлос Белмонте” в автори на попаденията за каталунците се превърнаха Ламин Ямал и Роналд Араухо, а за отбора, който кръг по-рано изненадващо елиминира Реал Мадрид в надпреварата, точен бе Хави Морено.

„Блаугранас“ контролираха събитията на терена, но футболистите на Алберто Гонсалес показаха зъби и в края можеха да стигнат дори до продължения. „Лос кулес“ ще узнаят своя съперник на по-късен етап, след като се изиграят и останалите мачове от четвъртфиналната фаза.

Каталунците правеха всичко по силите си да преодолеят защитата на своя съперник и успяха едва в 39-та минута. Пас на Френки де Йонг бе оползотворен от Ламин Ямал, който се намираше на добра позиция не сбърка.

В средата на второто полувреме Хефте Бетанкор отправи шут в посока вратата на Жоан Гарсия, който опази вратата си. Последва и шут на Олмо, но вратарят на втородивизионният тим внимаваше. Феран Торес също записа два сериозни пропуска.

В 87-та минута интригата изведнъж се завърна. Хави Морено засече центриране и с глава простреля Гарсия, вкарвайки за домакините.

Тимът от втора испанска дивизия тръгна да търси втори гол и в самия край на мача бе на път да изравни. Фран Гамес стреля, но Марк Касадо изчисти с глава на голлинията, което помогна на „лос кулес“ да оцелеят.