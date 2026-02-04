БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Барселона неутрализира екзекутора на Реал по пътя към Топ 4 за Купата на Краля

Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Каталунците взеха своето срещу Албасете.

Снимка: БГНЕС
Барселона заслужи мястото си на полуфиналите в турнира за Купата на Краля. Съставът на Ханзи Флик отказа Албасете с 2:1 на четвъртфиналите.

На “Естадио Карлос Белмонте” в автори на попаденията за каталунците се превърнаха Ламин Ямал и Роналд Араухо, а за отбора, който кръг по-рано изненадващо елиминира Реал Мадрид в надпреварата, точен бе Хави Морено.

„Блаугранас“ контролираха събитията на терена, но футболистите на Алберто Гонсалес показаха зъби и в края можеха да стигнат дори до продължения. „Лос кулес“ ще узнаят своя съперник на по-късен етап, след като се изиграят и останалите мачове от четвъртфиналната фаза.

Маркъс Рашфорд бе замесен във всичко най-интересно на старта, когато се отчете с два пропуска за гостите.

Каталунците правеха всичко по силите си да преодолеят защитата на своя съперник и успяха едва в 39-та минута. Пас на Френки де Йонг бе оползотворен от Ламин Ямал, който се намираше на добра позиция не сбърка.

„Блаугранас“ потърсиха втория гол в началото на втората част. В 47-та минута Рашфорд центрира ниски по земята, но Дани Олмо не успя да отбележи при своя удар.

В 56-та минута отново Рашфорд се прояви с центриране от корнер, а Роналд Араухо се оказа най-съобразителен и бе точен с глава.

Последва пропуск на Роберт Левандовски секунди по-късно. В средата на второто полувреме Хефте Бетанкор отправи шут в посока вратата на Жоан Гарсия, който опази вратата си. Последва и шут на Олмо, но вратарят на втородивизионният тим внимаваше. Феран Торес също записа два сериозни пропуска.

В 87-та минута интригата изведнъж се завърна. Хави Морено засече центриране и с глава простреля Гарсия, вкарвайки за домакините.

Тимът от втора испанска дивизия тръгна да търси втори гол и в самия край на мача бе на път да изравни. Фран Гамес стреля, но Марк Касадо изчисти с глава на голлинията, което помогна на „лос кулес“ да оцелеят.

