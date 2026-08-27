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Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време

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Спорт
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Хърватският страж ще пази под рамката на вратата на испанците.

Барселона обвърза Доминик Ливакович за дълго време
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Барселона финализира тарнсфера на Доминик Ливакович, съобщават от шампиона на Испания в четвъртък. Договорът на хърватския национал е до края на сезон 2029-2030.

31-годишният вратар се присъединява към каталунския клуб от Фенербахче. След като премина през академиите на НК Задар и НК Загреб, Ливакович дебютира в мъжкия футбол за НК Загреб през сезон 2012-13. През 2016 година преминава в Динамо Загреб, където записва общо 295 мача, като 137 от тях са без допуснат гол за седем кампании с клуба.

През 2023 година следва преминаване във Фенербахче, където изиграва 74 двубоя, но по-късно играе под наем за Жирона и бившия си клуб Динамо Загреб, спечелвайки седма титла в първенството.

Доминик Ливакович дебютира в националния отбор на Хърватия през 2017 година и беше част от отбора, който достигна до финала на Световното първенство през 2018 година.

#Доминик Ливакович #ФК Барселона

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