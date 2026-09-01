Барселона официално привлече Габриел Жезус

Барселона обяви официално трансфера на Габриел Жезус. Бразилският нападател ще се обвърже с каталунския клуб за следващите три сезона, като ръководството на „блаугранас“ вижда в него решение за подсилване на атаката.

За Жезус това е поредно предизвикателство във водещо европейско първенство. Бразилецът прекара близо десетилетие във Висшата лига, където последователно носи екипите на Манчестър Сити и Арсенал.

Нападателят пристигна в Сити през 2016 година и за шест сезона записа 236 мача с 95 гола. През 2022 г. той премина в Арсенал, за който до 2026 г. се разписа 33 пъти в 123 срещи.

Кариерата на Жезус в Англия обаче беше белязана и от редица контузии, които през последните години ограничиха възможностите му да поддържа постоянен ритъм и да покаже пълния си потенциал.

На международно ниво бразилецът има 64 мача за националния отбор на страната. Последното му участие с екипа на „селесао“ обаче датира от ноември 2023 година.